Экономика
Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02
Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
Наука
Алгоритм научили точно определять подмену лиц
Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Возвращение России в ПАСЕ: Украина выдвинула ультиматум
Ранее LIGAnews сообщала, что Пушков прокомментировал угрозы со стороны Украины в адрес ПАСЕ.
Обновлено в 04:36
Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Врач-психиатр утверждает, что у Марины Хлебниковой может быть невроз
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
В России создали беспилотник-шпион в виде совы
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
Юбилейный международный форум «Армия-2019» проходит при поддержке ТАСС
Обновлено в 04:38
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, завершился групповой этап по итогам которого были сформированы пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:44
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье
В Красноярске изъяли партию мяса с возбудителями листериоза
Обновлено в 02:40
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Общество
Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму
Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Поддержка памяти DDR5 потребует смены процессорного гнезда AMD
В интервью ресурсу AnandTech вице-президент AMD Форрест Норрод заявил, что следом за процессорами Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD выпустит в серверном сегменте модели Genoa с архитектурой Zen 4. Кроме прочего, они получат поддержку памяти DDR5.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Югре осужден вахтовик-педофил
В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Экономика
Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии
Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58