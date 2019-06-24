Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.
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Выплата дивидендов повышает привлекательность компании

АПН - Нижний Новгородвчера в 07:43

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды за 2018 г. в 10,706 тыс. руб. на акцию

Финмаркет03:50

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды-2018 в 10,706 тыс руб на акцию

ПРАЙМ03:20

«Транснефть» может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 10 705,95 руб. на акцию

Finam.Ru03:07

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

REGNUM04:02

Сроки выплаты дивидендов в 2019 году

Современный Предпринимательвчера в 07:05

Акционеры ПНППК всю прибыль за год направили себе на дивиденды

Коммерсантъ Пермьвчера в 01:58
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
Наука

Алгоритм научили точно определять подмену лиц

Разумеется, параллельно с алгоритмами, которые все лучше и лучше накладывают маски человеческих лиц на видео и статичные изображения, разрабатываются и алгоритмы, которые могут успешно распознать подобную подмену (при этом их результаты, разумеется, в дальнейшем используются для того, чтобы улучшить работу оригинальных алгоритмов).
Обновлено вчера в 12:58
Политика

Возвращение России в ПАСЕ: Украина выдвинула ультиматум

Ранее LIGAnews сообщала, что Пушков прокомментировал угрозы со стороны Украины в адрес ПАСЕ.
Обновлено в 04:36
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Космос

«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Врач-психиатр утверждает, что у Марины Хлебниковой может быть невроз

Обновлено вчера в 17:22
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

В России создали беспилотник-шпион в виде совы

На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие

В МИД объяснили прибытие российских военных в Венесуэлу

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков объяснил прибытие российских военных в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Юбилейный международный форум «Армия-2019» проходит при поддержке ТАСС

Обновлено в 04:38
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, завершился групповой этап по итогам которого были сформированы пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:44
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Здоровье

В Красноярске изъяли партию мяса с возбудителями листериоза

Обновлено в 02:40
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Армия и оружие

Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»

Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Общество

Законопроект о признании безнадежными долгов за ЖКХ внесен в Госдуму

Законопроект, которым прописывается порядок признания задолженности по жилищно-коммунальным платежам безнадежной к взысканию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР, среди которых Алексей Диденко и Ярослав Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 02:47
Гаджеты

Поддержка памяти DDR5 потребует смены процессорного гнезда AMD

В интервью ресурсу AnandTech вице-президент AMD Форрест Норрод заявил, что следом за процессорами Milan с архитектурой Zen 3 компания AMD выпустит в серверном сегменте модели Genoa с архитектурой Zen 4. Кроме прочего, они получат поддержку памяти DDR5.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Югре осужден вахтовик-педофил

В Югре осудили 29-летнего мужчину, который развращал детей через интернет.В Югре вынесен приговор педофилу из Томской области, который работал вахтовым методом .
Обновлено в 01:36
Экономика

Минфин поэтапно увеличит расходы на военные пенсии

Бюджетные ассигнования на пенсионное обеспечение граждан, которые были уволены с военной и приравненной к ней службы, в 2020 году будут увеличены на 122,4 млрд рублей относительно уровня, установленного в действующем законе о бюджете.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
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