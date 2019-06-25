Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибылиREGNUM 04:02

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть». Соответствующая рекомендация направлена на рассмотрение общему собранию акционеров компании.
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«Транснефть» направит на выплату дивидендов более 50% чистой прибыли

News.ru05:35

Совет директоров «Транснефти» предложил выплатить дивиденды в 50% прибыли

РБК04:58

Акционеры ПНППК всю прибыль за год направили себе на дивиденды

Коммерсантъ Пермьвчера в 01:58

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

REGNUM04:02

«Транснефть» может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 10 705,95 руб. на акцию

Finam.Ru03:07

Сроки выплаты дивидендов в 2019 году

Современный Предпринимательвчера в 07:05

«Транснефть» может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 50% от прибыли по МСФО

ТАСС04:50
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:49, Вашингтон
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Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
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