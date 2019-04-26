Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленнымРИА Новости 26 апреля в 16:37

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Представитель компании отметил, что есть свидетельства преднамеренного загрязнения сырья.
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Хлор в нефть вытек из «Самаратранснефть-Терминала»

Коммерсантъ26 апреля в 13:16

«Транснефть» отреагировала на данные об умышленном загрязнении нефти

Газета.Ru26 апреля в 21:28

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

ТАСС26 апреля в 12:48

Диверсия против «Дружбы»: кто отравил нефть в трубопроводе

РИА Новостивчера в 01:00

«Транснефть» назвала источник появления хлора в трубопроводе «Дружба»

Ведомости26 апреля в 14:10

Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти

РБК26 апреля в 13:08

Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба»

Интерфакс26 апреля в 10:45
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн

«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника

КП - Беларусь26 апреля в 12:15
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Культура

Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 06:09
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено 26 апреля в 12:35
Религия

Благодатный огонь встретят во Внукове

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи.
Обновлено вчера в 02:49
Общество

В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 26 апреля в 09:01
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия

В Красноярске горит оборонный завод «Красмаш»

На красноярском оборонном заводе «Красмаш», который входит в госкорпорацию «Роскосмос» и производит межконтинентальные ракеты «Синева» произошел пожар.
Обновлено 26 апреля в 10:40
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Филарет раскритиковал статус ПЦУ

Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для "новой церкви" Украины недостаточно статуса митрополии.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы

Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено 26 апреля в 14:33
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
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Происшествия

Российские спасатели завершили работы на шахте в ЛНР

Обновлено вчера в 06:15
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 03:54
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Технологии

Mail.Ru планирует запуск голосового помощника «Маруся»

Российская технологическая компания Mail.Ru Group планирует старт производства голосового помощника «Маруся» летом 2019 года.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Хоккей

Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф

Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
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Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
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Политика

National Interest рассказал о способе «помирить» Россию и США

Для нормализации отношений между странами США могли бы заключить временное соглашение с Россией, которое затем можно будет заменить постоянным договором.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class идеально подходит для выполнения такой задачи.
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