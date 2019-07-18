Экономика
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей»Коммерсантъ вчера в 18:32
«Трансмашхолдинг» может купить производителя «Градов» и «Смерчей» «Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Политика
В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским
В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется.
Обновлено в 06:50
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Названы причины отравления детей в лагере Крыма
Обновлено вчера в 04:49
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Политика
В Белоруссии задумались над разрывом Союзного договора
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено в 08:07
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Политика
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Экономика
Росстат обсудит с экспертами методологию расчета индекса промпроизводства
Росстат обсудит с экспертами методологию расчета индекса промышленного производства, сообщили в пресс-службе статистического ведомства.
Обновлено в 08:07
Политика
Россиянам объяснили порядок замены бумажных паспортов электронными
Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными — это можно будет сделать либо по достижении 20 или 45 лет, либо добровольно.
Обновлено в 08:04
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Политика
Киев возмутила карта Венгрии с Закарпатьем в украинской газете
Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Депутат Госдумы ответил на жалобы избирателей под постом Леди Гаги
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на появившиеся под публикациями американской певицы Леди Гаги комментарии российских пользователей.
Обновлено в 08:36
Культура
Шпилевая и Смирнов выбрали музыку для танца нового сезона
Обновлено вчера в 15:42
Наука
Красное вино оказалось полезным для космонавтов
Обновлено в 07:36
Авто
Компания Skoda презентовала модели Kodiaq и Karoq
Уже в 2020 году будет запущено производство обновленных моделей Skoda Kodiaq и Karoq. А на днях они были представлены широкой публике.
Обновлено в 00:26
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» интересуются Шюррле
Обновлено в 06:50
Политика
Захарова раскритиковала идею Зеленского о гражданстве
Захарова заявляет, что к механизму предоставления второго гражданства этническим украинцам возникает множество вопросов.
Обновлено в 07:26
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Наука
Описана гибель людей от темной материи
Как пишут исследователи, гипотетическая разновидность темной материи — макроскопическая темная материя — представляет собой частицы, которые способны упруго соударяться с обычным веществом и рассеиваться в пространстве.
Обновлено в 04:56