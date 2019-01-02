с чего всё началось

На Украине прекратили трансляцию канала NewsOne из-за передач о России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы провайдера. Как отмечается, в связи с этим телеканал обвинили в нарушении законодательства, а именно в "популяризации или пропаганде" российских органов власти.

Политика Политика Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.

Политика Политика Путин и Макрон обсудили внутриукраинский кризис Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису, обсудив при этом украинскую провокацию в Керченском проливе.

Политика Политика Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.

Армия и оружие Армия и оружие Почти 400 курдских бойцов покинули сирийский город Манбидж «Автоколонна из 30 автомобилей с бойцами курдских формирований покинула Манбидж в сторону восточного берега реки Евфрат», — отметили в военном ведомстве.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».

Политика Политика Венесуэла заявила о вмешательстве США в её дела МИД Венесуэлы заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Каракаса, используя давление и шантаж в отношении других государств Латинской Америки.

Политика Политика Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину

Политика Политика Шахтеры на Украине объявили голодовку из-за долгов по зарплате Сотрудники украинской шахты "Кураховская" государственного предприятия "Селидовуголь", расположенного на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, объявили голодовку из-за задолженности по зарплате, сообщил в среду председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Политика Политика На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.

Политика Политика Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».

Политика Политика Си Цзиньпин: объединение Китая не несет угроз интересам других стран

Политика Политика Порошенко сообщил о росте товарооборота между Украиной и ЕС Объём торговли между Украиной и Европейским союзом (ЕС) за минувшие три года вырос на 40%.