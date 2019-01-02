Политика
Трансляцию украинского канала запретили из-за передач о России
Трансляцию украинского канала запретили из-за передач о РоссииГазета.Ru10:59
На Украине прекратили трансляцию канала NewsOne из-за передач о России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы провайдера. Как отмечается, в связи с этим телеканал обвинили в нарушении законодательства, а именно в "популяризации или пропаганде" российских органов власти.
Газета.Ru10:59
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с чего всё началось
«С 1 января 2019 года трансляция телеканалов NewsOne и «Макси TV» («НАШ») в сети кабельного телевидения (как в аналоговом, так и в цифровом), а также в сервисе онлайн-телевидения Ланет.TV будет прекращена», — говорится в сообщении на сайте провайдера.Известия11:38
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