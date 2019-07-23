Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцевLenta.ru 14:33
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
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с чего всё началось
Журналист разместил в Twitter публикацию "Газеты.ру", в которой утверждается, что российскую передачу якобы транслировали в одном из букмекерских клубов украинской столицы.РИА Новости17:16
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