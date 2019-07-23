с чего всё началось

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Кино «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мире Как сообщает студия Marvel, блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).

Авто УАЗ Патриот получит дизельный двигатель от Ford По данным бельгийского дилера марки УАЗ, в обновленной версии «Патриота» будет не только изменена внешность, но также и модернизирована рама.

Общество Охотникам придётся сдавать новый экзамен Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.

Происшествия «Ъ» стали известны подробности трагедии на глубоководной станции АС-31 Тремя днями ранее атомная лодка-носитель «Подмосковье» доставила пристыкованную к ней станцию на полигон Северного флота в Мотовском заливе Баренцева моря, где два сменных экипажа АС-31 проверяли работу устройств и механизмов глубоководного аппарата после планового техобслуживания.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Футбол Браими стал игроком «Аль-Райяна» Алжирский полузащитник Ясин Браими подписал контракт с «Аль-Райяном». Соглашение рассчитано на три года.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему США пугает существование России Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.

Шоу-бизнес Ведущая Юлия Бордовских развелась с мужем Юлия Бордовских рассказала, что оформила развод. Однако о расставании с мужем она не жалеет.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Политика США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о российском ударе по рынку в Сирии Министерство обороны РФ распространило заявление, в котором опровергается сообщение об ударе российских самолетов по рынку в Сирии.

Музыка Metallica в Москве спела «Группу крови» Цоя У группы Metallica в туре Worldwired есть традиция играть на своих концертах за границей песни местных групп, сообщает TJ.

Спорт Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.

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Футбол «Спартак» договорился с «ПСЖ» о переходе игрока сборной Уругвая По сообщению издания De Telegraaf, полузащитник голандского «ПСВ» и сборной Уругвая Гастон Перейро станет игроком «Спартака».

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Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

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