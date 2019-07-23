с чего всё началось

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как определить качество фруктов и ягод При покупке фруктов и ягод магазинах стоит обращать внимание на их внешний вид, целостность упаковки и наличие маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

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Экономика Минфин: в Иркутской области довели до граждан только 60% матпомощи По состоянию на 22 июля, по информации Минфина, до граждан доведено 1,805 млрд рублей, что составляет 61%.

Наука Ученые РФ и их зарубежные коллеги выяснили, как возникают хронические вирусные инфекции Российские и зарубежные математики и биологи провели серию опытов на мышах, которая помогла им понять, как вирусные инфекции переходят в острую или хроническую стадию, сообщает РИА Новости.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по Неймару Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки месторождений нефти Президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Футбол «Лион» согласился продать Фекира в «Бетис» Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир попросил клуб продать его в «Бетис» и получил согласие, утверждает шеф-редактор RMC Sport Мохамед Бухафси в своём «твиттере».

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

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Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.