Трансляция матча «Енисея» и «Рубина» была сорванаСпорт-Экспресс 05:02

Во время матча между "Енисеем" и "Рубином" в рамках 21-го тура чемпионата России возникли проблемы с трансляцией. Картинка из Красноярска не поступала, и телеканалу "Матч Премьер" пришлось в течение 20 минут по кругу показывать кадры с трибунами стадиона "Центральный".

Спорт день за днем

Трансляция матча «Енисея» и «Рубина» была сорвана

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