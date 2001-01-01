Трансляция матча «Енисея» и «Рубина» была сорванаСпорт-Экспресс 05:02

Во время матча между "Енисеем" и "Рубином" в рамках 21-го тура чемпионата России возникли проблемы с трансляцией. Картинка из Красноярска не поступала, и телеканалу "Матч Премьер" пришлось в течение 20 минут по кругу показывать кадры с трибунами стадиона "Центральный".

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Трансляция матча «Енисея» и «Рубина» была сорвана

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