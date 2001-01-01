Футбол

Трансляция матча «Енисея» и «Рубина» была сорванаСпорт-Экспресс 05:02

Во время матча между "Енисеем" и "Рубином" в рамках 21-го тура чемпионата России возникли проблемы с трансляцией. Картинка из Красноярска не поступала, и телеканалу "Матч Премьер" пришлось в течение 20 минут по кругу показывать кадры с трибунами стадиона "Центральный".
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Уткин - о срыве трансляции матча «Енисей» - «Рубин»: «Не ругайтесь, ТВ-шники не виноваты»

Евро-футбол.ру07:14

Заявление по поводу трансляции матча «Енисей» — «Рубин»

Матч ТВ05:10

Уткин о проблемах с показом матча «Енисей» – «Рубин»: «Раза три такого форс-мажора за сезон – норма. Тивишники не виноваты»

Sports.ru06:30

«Енисей» – «Рубин». У «Матч Премьер» проблемы с трансляцией, игра будет показана в повторе

Спорт БИЗНЕС Online05:01

«Рухнули все линии». Почему показали только половину матча «Енисея» и «Рубина»

Спорт-Экспресс08:00

Заявление по поводу трансляции матча «Енисей» — «Рубин»

Sportbox.RU05:10
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Происшествия

В Москве загорелся «Олимпийский»

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Бывшего вице-президента США Джо Байдена обвинили в домогательствах

Бывший вице-президент Джо Байден подвергся обвинениям в домогательствах со стороны бывшего члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.
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Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку вблизи Крыма

Беспилотный летательный аппарат американских ВВС осуществил вчера, 29 марта, разведывательную операцию возле Крымского побережья.
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Происшествия

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В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
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Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Политика

В Ингушетии рассказали о рейдах по изъятию оружия у населения

Председатель совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов заявил, что в Ингушетии проходят полицейские рейды по изъятию оружия у населения, сообщает «Медуза».
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Происшествия

Московский суд арестовал няню, подозреваемую в истязании двойняшек

Обновлено в 12:36
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин по-украински ответил пользователю Twitter, раскритиковавшему дизайн нового самолета Ту-204-300.
Обновлено в 05:30
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Завтра дадим бой „Феррари“»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший третью позицию по итогам квалификации к Гран-при Бахрейна, отметил прогресс команды и поздравил гонщика «Феррари» Шарля Леклера с дебютным поулом.
Обновлено в 12:32
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено в 11:19
Общество

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в России

Промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит, образование и здравоохранение являются наиболее стабильными сферами труда в России — в них сотрудники меньше всего подвержены риску сокращений.
Обновлено в 11:03
Наука

Ученые нашли в Бразилии два вида «нано-жаб» со светящимся скелетом

Два чрезвычайно редких вида бразильских ядовитых жаб, живущих в высокогорных лесах, оказались обладателями крайне необычного украшения – их скелет очень ярко светится под действием ультрафиолетовых лучей.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

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Культура

Путин назвал кинопремию «Ника» праздником творчества и общения

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей национальной кинематографической премии «Ника».
Обновлено в 12:11
Здоровье

Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в намерении сорвать выборы силовым путем

Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак считает, что Российская Федерация попытается силовым методом сорвать выборы президента Украины.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В российском городе погибла замученная синяя собака

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Политика

40 тысяч палестинцев вышли на протесты на границе Газы и Израиля

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В Зеленограде задержали женщину, которая отрезала правое ухо собственному сыну.
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Происшествия

В Нальчике на кондитерской фабрике вспыхнул пожар

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Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства

Ведущая тревел-шоу "Жизнь других" на Первом канале Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вырвала победу в матче с «Вольфсбургом»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Вольфсбругом» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
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Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

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Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Гаджеты

В России упали цены на iPhone X

Гаджет появился в магазинах в 2017 году. Тогда его стоимость составляла от 80 тысяч рублей.
Обновлено в 10:37
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