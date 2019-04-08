Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантииКоммерсантъ 18:07
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера». Об этом рассказал источник "Ъ" и подтвердил представитель господина Акимова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено в 02:40
Финансы
Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.
Обновлено в 21:52
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Шоу-бизнес
Елену Летучую обвинили в издевательствах над сотрудниками
Обновлено в 21:00
Общество
Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию
В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.
Обновлено в 23:13
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Происшествия
Женщина погибла в результате прорыва трубы в Петербурге
Обновлено в 23:12
Происшествия
На Тайване пассажирский самолет экстренно сел из-за дыма в двигателе
Самолет гонконгской авиакомпании Cathay Dragon совершил вынужденную посадку в тайваньском городе Гаосюн из-за внезапного задымления в одном из двигателей, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
Обновлено в 21:52
Экономика
В России могут ввести два налога для автомобилистов
Российские водители автомобилей могут столкнуться с введением двух новых дополнительных налогов.
Обновлено в 23:28
Политика
Путин поздравил бывшего канцлера Германии Шредера с 75-летием
Лидер России Владимир Путин по телефону поздравил с 75-летием бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено в 20:45
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Хоккей
«Рейнджерс» хотят подписать контракты с Кравцовым и Шестёркиным
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон сообщил, что клуб постарается подписать контракты с голкипером Игорем Шестёркиным и нападающим Виталием Кравцовым.
Обновлено в 15:54
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.
Обновлено в 19:26
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Общество
«Шелупонь» ответила архангельскому губернатору многотысячным антимусорным митингом
В прошедшее воскресенье по Архангельской области прокатилась очередная волна антимусорного протеста.
Обновлено в 16:33
Путешествия
Улетные цены: названы самые выгодные направления для авиапутешествий
Налетай, подешевело На фоне роста цен авиабилетов на внутрироссийских направлениях, в I квартале 2019 года оказалось выгоднее отправиться за границу.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:04
Шоу-бизнес
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой
Появилось первое видео с репетиции юбилейного шоу Аллы Пугачевой На репетиции у Пугачевой уже побывал музыкальный критик Артур Гаспарян.
Обновлено в 16:59
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Авто
Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Транспорт
American Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX
Авиакомпания American Airlines заявила о приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX до 5 июня.
Обновлено в 22:32
Политика
Медведев вновь захотел стать президентом
Эксперты утверждают, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев демонстрирует все признаки того, что желает стать президентом 2024 году, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:30