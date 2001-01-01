Экономика

«Трансконтейнер» снимают с гарантииКоммерсантъ 18:07

Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера». Об этом рассказал источник "Ъ" и подтвердил представитель господина Акимова.
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«Трансконтейнер» снимают с гарантии

Коммерсантъ18:07
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