Экономика
«Трансконтейнер» снимают с гарантииКоммерсантъ 18:07
Вице-премьер Максим Акимов 5 апреля направил первому вице-премьеру Антону Силуанову согласованный проект директивы правительства по продаже 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера». Об этом рассказал источник "Ъ" и подтвердил представитель господина Акимова.
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