Экономика

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублейКоммерсантъ 13:52

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«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М». Компанию покупает структура Алексея Тайчера, который выступает своеобразным «белым рыцарем», приобретая ее без дисконта.
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НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей

Ведомости14:42

«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей

Коммерсантъ13:52
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