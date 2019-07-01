Трансферы недели: «Зенит» лишили усиления, Глушаков нашел командуРИА Новости 06:13

В последнюю неделю июня петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел две трансферные неудачи, а бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом".

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Политика Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.

Путешествия В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах В Анапе на всех пляжах курорта запретили купание из-за шторма и сильного донного течения.

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Политика Скабеева ответила на отказ Катамадзе выступать в России Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и пообещала больше не выступать в России.

Происшествия Двое пострадавших при взрыве газа в ЯНАО находятся в реанимации Двое из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

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Происшествия В Вологде посадили мать и ее сожителя за избиение детей Еще через несколько дней мать и сожитель избили 7-месячного мальчика. Помощь детям решили не оказывать.

Футбол «Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок Сегодня футболисты "Дерби" должны приступить к предсезонным тренировкам, занятия должен был провести главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, но англичанин ведёт активные переговоры с "Челси", чтобы возглавить лондонский клуб.

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