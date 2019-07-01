Футбол

Трансферы недели: «Зенит» лишили усиления, Глушаков нашел командуРИА Новости 06:13

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В последнюю неделю июня петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел две трансферные неудачи, а бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом".
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