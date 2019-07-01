Футбол
Трансферы недели: «Зенит» лишили усиления, Глушаков нашел командуРИА Новости 06:13
В последнюю неделю июня петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел две трансферные неудачи, а бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом".
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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
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Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и пообещала больше не выступать в России.
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Происшествия
Роковое столкновение: мужчина погиб в ДТП в Ростовской области
В ДТП погибли три человека, в том числе младенец.
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В России массово отзывают Porsche Panamera
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В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
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Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
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Футбол
«Дерби» освободил Лэмпарда от тренировок
Сегодня футболисты "Дерби" должны приступить к предсезонным тренировкам, занятия должен был провести главный тренер команды Фрэнк Лэмпард, но англичанин ведёт активные переговоры с "Челси", чтобы возглавить лондонский клуб.
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Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
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«Проклятие Аннабель 3» возглавило российский прокат
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4 астероида летят прямо на Землю
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Общество
Пресс-секретаря Ural Music Night уволили
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Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
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