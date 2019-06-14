В топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ вошли четыре игрока «Зенита»Фонтанка.Ру 11:23

Самым дорогим оказался защитник ЦСКА Марио Фернандес, которого оценили в 30 млн евро (было – 26 млн). Из «Зенита» в топ-10 вошли четверо: Вильмар Барриос (17 млн), Сердар Азмун (17 млн), Артем Дзюба (16 млн) и Себастьян Дриусси (16 млн).

В топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ вошли четыре игрока «Зенита»

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