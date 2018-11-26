Если в сезоне-2013/14 все игроки лиги оценивались в 1,5 миллиарда евро, то в сезоне-2017/18 эта цифра составила всего 0,9 миллиарда.

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