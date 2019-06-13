Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнуленаНева Спорт 01:25

Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Отмечается, что это произойдет сегодня, 14 июня. На данный момент стоимость нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина оценивается в 7,5 миллионов евро.

Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена

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