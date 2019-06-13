Футбол

Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнуленаНева Спорт 01:25

Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Отмечается, что это произойдет сегодня, 14 июня. На данный момент стоимость нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина оценивается в 7,5 миллионов евро.
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Transfermarkt обнулил ценники на Кокорина и Мамаева, Чалов подорожал до 16 миллионов

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Sport24.ruвчера в 19:40

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Газета.Ruвчера в 15:19

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Lenta.ruвчера в 16:05

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РБКвчера в 21:30

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Чемпионатвчера в 14:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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