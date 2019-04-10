Футбол

Transfermarkt собрал российскую сборную U21 из самых дорогих игроковПрофиль 15:16

Портал о трансферах и стоимости футболистов Transfermarkt собрал символическую сборную U21 из самых дорогих российских футбольных талантов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Transfermarkt составил сборную самых дорогих молодых российских футболистов

ProstoProSport14:07

Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских игроков до 21 года

Чемпионат12:34

Обляков, Шапи, Игнатьев и Чалов – в символической сборной России до 21 года

Бомбардир.ру12:20

По три футболиста «Спартака» и ЦСКА попали в сборную самых ценных российских талантов

Матч ТВ11:58

Transfermarkt собрал команду U21 из самых дорогих российских талантов

Sport24.ru11:28

Чалов и Максименко - в символической сборной самых дорогих россиян до 21 года

Спорт-Экспресс12:19

Самые дорогие российские футболисты U21 по версии Transfermarkt. ФОТО

Sport.ru12:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 19:51, Ашберн
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео

Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Авто

Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4

Пятое поколение RAV4 на российском рынке должно появится до конца года.
Обновлено в 17:24
Политика

WSJ: США вынудили компанию с участием Михаила Фридмана продать долю в фирме Cofense

Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, в которую вкладывает крупнейший акционер люксембургского холдинга LetterOne Михаил Фридман, решила продать принадлежащую ей долю в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности.
Обновлено в 18:19
Транспорт

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Футбол

«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»

Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 17:31
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Экономика

Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
Обновлено в 19:18
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией

Обновлено в 17:36
Экономика

Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»

Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено в 15:50
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

Генсек ООН призвал возобновить политический диалог в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что кровопролитие в Ливии ещё можно остановить, но до этого необходимо заново запустить политический диалог по урегулированию многолетнего конфликта в стране.
Обновлено в 17:43
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Экономика

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее

ЦБ рекомендует банкам сделать денежные переводы прозрачнее, раскрывая гражданам больше информации при переводах без открытия счета, в том числе в другие государства.
Обновлено в 04:51
Политика

США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 18:34
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено в 15:08
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Технологии

« Билайн» предлагает 1 Гб скоростного трафика в роуминге за 99 рублей

До обновления услуги 1 Гб мобильного Интернета за границей предоставлялся в рамках дополнительной услуги «Продли скорости» и стоил 1 500 рублей.
Обновлено в 15:39
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Политика

Сербский депутат призвал ПАСЕ уважать принадлежность Крыма к России

В ходе выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сербский депутат Александр Шешель призвал уважительно относиться к территориальной целостности России, частью которой являются Крым и Севастополь.
Обновлено в 13:46
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено в 09:47
Технологии

Рогозин сообщил о формировании «пула друзей Роскосмоса»

Пресс-служба "Роскосмоса" сообщает, что глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин поручил создать рабочую группу под названием "пул друзей Роскосмоса".
Обновлено в 18:40
Космос

Рогозин утвердил новый Научно-технический совет Роскосмоса

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин утвердил состав и секции нового Научно-технического совета (НТС) корпорации, должность председателя которого осталась за Юрием Коптевым.
Обновлено в 18:33
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Футбол

Гюндоган: «Разобрали бы „Тоттенхэм“ на части, забей Агуэро пенальти»

Если бы "Ман Сити" реализовал одиннадцатиметровый, то мы бы разобрали "Тоттенхэм" на части.
Обновлено в 10:02
Игры

Albion Online стала условно-бесплатной

Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено в 16:07
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Константин Витальевич Кучаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное