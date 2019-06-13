Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и КокоринаМатч ТВ вчера в 20:58

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.

с чего всё началось

Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня. Нападающий «Зенита» потеряет стоимость в 7,5 миллионов евро, а полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев — 4 миллиона евро.

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