Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и МамаеваВести.Ru 17:45
Больше всех в цене потеряют нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев. Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
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Транспорт
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Политика
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