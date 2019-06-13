Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и МамаеваВести.Ru 17:45

Больше всех в цене потеряют нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев. Как сообщает "Чемпионат.com", трансферная стоимость форварда "Зенита" и хавбека "Краснодара", которая составляется 7,5 миллиона евро и 4 миллиона евро соответственно, обнулится.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Матч ТВ20:58

Кокорин потеряет в цене 7,5 млн евро, Мамаев — 4 млн. Заключенным футболистам обнулят стоимость

Sport24.ru19:40

Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость

Газета.Ru15:19

Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Вести.Ru17:45

Кокорина и Мамаева обесценят

Lenta.ru16:05

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

Известия18:05

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Чемпионат14:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 22:48, Ашберн
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Политика

В конгресс США внесён законопроект против «Северного потока — 2»

Сенатор США Джон Баррассо внёс в конгресс США законопроект, который предусматривает санкции в отношении проекта трубопровода «Северный поток — 2» и других российских газопроводов.
Обновлено в 15:37
Происшествия

Принятый за воскресшего Сергея Цапка мужчина объявлен в розыск

Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Два больших десантных корабля ВМФ России вошли в Средиземное море

Два больших десантных корабля (БДК) ВМФ России «Цезарь Куников» и «Азов» прошли из Чёрного в Средиземное море с заметным грузом, видным по осадке кораблей, сообщают 13 июня турецкие мониторинговые ресурсы, подтвердившие фотографиями проход российских кораблей через Босфор.
Обновлено в 16:31
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Политика

Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны

Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Политика

Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Таиланде и Турции

Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 16:36
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Космос

В Олимпосе готовятся принять фестиваль науки и космоса

В Олимпосе началась подготовка к ежегодному фестивалю науки и космоса, который состоится с 26 по 29 июля.
Обновлено в 04:30
Происшествия

На Сахалине перевернулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы Известная актриса пропустила спектакль в Порденоне, сославшись на "болезнь".
Обновлено в 15:52
Политика

Болтон назвал Зеленского надеждой на мир в Донбассе

Советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал главу Украины Владимира Зеленского - шансом на мир в Донбассе.
Обновлено в 19:13
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Общество

Гороскоп на 14 июня: Стрельцы проявят себя, Водолеи консервативны

Накопившиеся проблемы могут занять всю первую половину дня. Мужчинам-Овнам пойдут на пользу размышления о своих чувствах.
Обновлено в 11:08
Энергетика

«Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом»

Как считает исполнительный директор «Нафтогаза», в случае мирового соглашения с «Газпромом» украинская компания «как минимум, "добровольно" откажется от $2,8 млрд, а как максимум, еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019) за газ, отобранный в 2014–2015 годы (около $4 млрд)».
Обновлено в 19:59
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Продюсера Бари Алибасова, вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 22:37
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Транспорт

На российских дорогах разрешат скорость 130 км/ч

В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:12
Общество

Земельный раздор или недопонимание? Интервью с М. Агамагомедовым

Юрий Ильин [вице-мэр] говорил о том, что при разработке документации на реконструкцию учреждений учитываются парковочные места, а потом они исчезают — территорию ограждают забором.
Обновлено в 20:26
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Фото обновленной атомной подлодки «Князь Владимир» появились в Сети

Фото: CrazyMk / https: / / t.co / UX4hb6oyYk pic.twitter.com / aBcXtXVdQD — Ivan O'Gilvi (@ o_gilvi) June 13, 2019 Атомная подводная лодка "Князь Владимир" будет служить в Северном флоте.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Приехавшего за оружием эмиссара ИГИЛ задержали в Забайкалье

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сотрудники органов безопасности работают над выявлением его преступных связей.
Обновлено в 22:33
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины»

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в своей программе она предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Наука

В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Общество

Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами

Концепция, которую центр разрабатывает в рамках национального проекта по повышению производительности труда, будет, по словам Соломона, утверждена правительством в конце года.
Обновлено в 21:15
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное