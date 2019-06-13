Футбол

Transfermarkt обнулит трансферную цену Кокорина и МамаеваПолит.ру вчера в 22:08

Футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин обесценятся как игроки Российской Премьер-Лиги (РПЛ) — после того, как их трансферная стоимость на сайте Transfermarkt будет обнулена 14 июня.
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Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина

Матч ТВвчера в 20:58

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Sport24.ruвчера в 19:40

Кокорину и Мамаеву обнулили трансферную стоимость

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Газета.Ruвчера в 15:19

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Чемпионатвчера в 14:43
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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