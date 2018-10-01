Футбол
Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и МамаеваЧемпионат вчера в 14:43
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
Обновлено в 06:57
Происшествия
Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Авто
Новая Mazda 3 появится на российском авторынке в июле
Новая Mazda 3 в кузове хэтчбек появится в России в июле текущего года.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Политика
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Технологии
Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки
Как сообщается, в тестах Adobe алгоритм распознал 99% отредактированных снимков.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Футбол
Макаревич и Кутиков объяснили, почему «Машина времени» проведет юбилейный концерт на стадионе «Спартака»
Музыканты группы "Машина времени" Андрей Макаревич и Александр Кутиков в эфире шоу "ОК на связи!" рассказали, почему выбрали для юбилейного концерта футбольный стадион.
Обновлено в 11:39
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Момент обрушения моста в Китае сняли на видео
На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Футбол
В топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ вошли четыре игрока «Зенита»
Из «Зенита» в топ-10 вошли четверо: Вильмар Барриос (17 млн), Сердар Азмун (17 млн), Артем Дзюба (16 млн) и Себастьян Дриусси (16 млн).
Обновлено в 11:23
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Экономика
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию
Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
Общество
Соцсеть TikTok согласилась сотрудничать с российскими властями
Социальная сеть TikTok готова сотрудничать с российскими властями, передает ТАСС.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Авто
Toyota и Aston Martin показали гиперкары для WEC в 2021-м
С 2021 года новым топовым классом WEC станет Hyper Sport, в котором будут представлены спортпрототипы, стилизованные под суперкары.
Обновлено в 11:29
Политика
Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56
Политика
ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор
В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:39
Общество
На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова
Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса
«Филадельфия» и «Вашингтон» совершили обмен, сообщает официальный сайт НХЛ. Состав «Вашингтона» пополнил защитник Радко Гудас.
Обновлено в 10:30
Политика
Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг
Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Недвижимость
Определены города мира с самым дорогим жильем
Как говорится в материалах отчета, размещенного на сайте компании, первое место в рейтинге занял Гонконг, где в 2018 году средняя цена квадратного метра достигла 45,76 тысячи долларов.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59