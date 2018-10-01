Футбол

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и МамаеваЧемпионат вчера в 14:43

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.
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Кокорин и Мамаев – это бесценно. Стоимость футболистов-уголовников рухнула до нуля

Советский спорт10:01

Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Чемпионатвчера в 14:43

Transfermarkt обнулил ценники на Кокорина и Мамаева, Чалов подорожал до 16 миллионов

Sportbox.RU05:49

Кокорин потеряет в цене 7,5 млн евро, Мамаев — 4 млн. Заключенным футболистам обнулят стоимость

Sport24.ruвчера в 19:40

Кокорина и Мамаева обесценят

Lenta.ruвчера в 16:05

Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость

Газета.Ruвчера в 15:19

Чалов — самый подорожавший игрок РПЛ, Кокорин и Мамаев ничего не стоят

Матч ТВ11:34
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
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АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

Обновлено в 06:57
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Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира

Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
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Новая Mazda 3 появится на российском авторынке в июле

Новая Mazda 3 в кузове хэтчбек появится в России в июле текущего года.
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Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
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Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
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Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
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Звёздам не скрыть обман: Алгоритмы Adobe Photoshop научились находить отредактированные снимки

Как сообщается, в тестах Adobe алгоритм распознал 99% отредактированных снимков.
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В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
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Футбол

Макаревич и Кутиков объяснили, почему «Машина времени» проведет юбилейный концерт на стадионе «Спартака»

Музыканты группы "Машина времени" Андрей Макаревич и Александр Кутиков в эфире шоу "ОК на связи!" рассказали, почему выбрали для юбилейного концерта футбольный стадион.
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Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
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Происшествия

Момент обрушения моста в Китае сняли на видео

На кадрах видно, что конструкция развалилась в тот момент, когда по мосту проезжали два автомобиля.
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Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
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Футбол

В топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ вошли четыре игрока «Зенита»

Из «Зенита» в топ-10 вошли четверо: Вильмар Барриос (17 млн), Сердар Азмун (17 млн), Артем Дзюба (16 млн) и Себастьян Дриусси (16 млн).
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Крым отказался от грязной украинской воды

Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено в 11:40
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Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
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Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»

Ранее сообщалось, что глава Министерства энергетики РФ Александр Новак предложил Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.
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Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
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Авто

Toyota и Aston Martin показали гиперкары для WEC в 2021-м

С 2021 года новым топовым классом WEC станет Hyper Sport, в котором будут представлены спортпрототипы, стилизованные под суперкары.
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Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество

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Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

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Хоккей

НХЛ. «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса

«Филадельфия» и «Вашингтон» совершили обмен, сообщает официальный сайт НХЛ. Состав «Вашингтона» пополнил защитник Радко Гудас.
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Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
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Недвижимость

Определены города мира с самым дорогим жильем

Как говорится в материалах отчета, размещенного на сайте компании, первое место в рейтинге занял Гонконг, где в 2018 году средняя цена квадратного метра достигла 45,76 тысячи долларов.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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