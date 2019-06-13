Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и МамаеваREGNUM 00:43

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.

с чего всё началось

Отмечается, что стоимость Кокорина составляла €7,5 млн, а Мамаева — €4 млн. Теперь их трансферная стоимость обнулена.

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