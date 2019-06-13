Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и МамаеваREGNUM 00:43
Отмечается, что стоимость Кокорина составляла €7,5 млн, а Мамаева — €4 млн. Теперь их трансферная стоимость обнулена.
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с чего всё началось
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. «Чемпионату» стало известно, кто из футболистов больше остальных потеряет в цене.Чемпионатвчера в 14:43
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Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
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В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.
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Fractal Design Celsius Blackout: системы жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel
Обновлено в 01:16
Происшествия
Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.
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Общество
Голикова: Более половины семей с детьми находятся за чертой бедности
В настоящее время за чертой бедности в России находится практически каждая вторая семья с детьми.
Обновлено вчера в 09:02
Политика
За получением российских паспортов обратилось более 8 тыс. жителей ДНР
Более восьми тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики подали документы на получение паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил журналистам глава Миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
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Общество
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Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа
В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
Обновлено в 01:57
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
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Шоу-бизнес
Бузова на турецком пляже постояла под холодным душем
Правда, уже через несколько секунд певица закричала: «Холодно!»
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
США показали доказательства атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал заявления США о причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе попыткой «саботирования дипломатии».
Обновлено в 01:07
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапа Ford Ranger Raptor
Предполагается, что японский пикап сможет составить конкуренцию американкой актуальной модели Ford Ranger Raptor.
Обновлено в 02:42
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
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Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
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Обновлено вчера в 14:13
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
Какие вопросы планируют обсудить участники саммита ШОС
Накануне мероприятия, в среду, между Владимиром Путиным и постоянными членами Совета безопасности РФ «состоялся обмен мнениями» по вопросам подготовки к саммиту ШОС, а также другим предстоящим на этой неделе международным мероприятиям, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 02:12
Финансы
Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи на закрытие торгов
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, при этом лидировали в росте акции "Интер РАО" на дивидендных новостях, а в аутсайдерах выступил "Магнит" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено вчера в 12:38
Общество
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента
В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
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Новое видео в инстаграме солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова вызвало бурное обсуждение среди его подписчиков.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»
Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Екатеринбурге локализовали пожар в частном детсаду
Обновлено в 01:46