Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛЧемпионат вчера в 06:31

Портал Transfermarkt.ru обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. Предыдущее глобальное обновление состоялось в декабре 2018 года. Самым дорогостоящим футболистом РПЛ остаётся защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Спорт день за днем

Религия Православные отмечают Троицкую родительскую субботу В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.

Происшествия Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Политика Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.

Происшествия Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Происшествия Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.

Происшествия Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.

Единоборства Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.

Шоу-бизнес Ани Лорак подтвердила роман с молодым продюсером Black Star Певица Ани Лорак подтвердила ходившие слухи о своем романе с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который гораздо младше ее.

Общество Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.

Футбол Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.

Политика Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17 Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.

Политика Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил "В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.

Политика Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Шоу-бизнес 50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.

Политика Путин призвал продолжать СВПД по Ирану Президент Владимир Путин призвал выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, отметив, что он является единственным путем решения проблемы иранской ядерной программы.

Экономика Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Финансы Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.

Происшествия Автомобиль упал в реку в центре Москвы Один человек спасен после падения автомобиля в Москву-реку на Новодевичьей набережной, сообщает 14 июня РЕН ТВ.

Шоу-бизнес Евгения Лоза официально показала жениха Актриса Евгения Лоза, которая совсем недавно говорила о том, что не торопится выходить замуж, поделилась с поклонниками фотографией, на которой она находится со своим возлюбленным.

Культура Сотникова представила свою версию программы под нашумевшую «Bad guy». Видео Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в своем Инстаграме выложила видео со своей импровизацией на льду под одноименную песню американской исполнительницы Билли Айлиш.

Авто Опубликованы изображения Dodge RAM с ретро-деталями от SRT-10 Фанаты марки, несомненно, помнят полноразмерный пикап Dodge RAM 1 500 SRT-10 с 8,3-литровым бензиновым мотором от спорткара Viper SRT-10, который выпускался с 2004 по 2006 годы.