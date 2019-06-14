Футбол
Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ и ФНЛЧемпионат вчера в 06:31
Портал Transfermarkt.ru обновил трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги. Предыдущее глобальное обновление состоялось в декабре 2018 года. Самым дорогостоящим футболистом РПЛ остаётся защитник ЦСКА Марио Фернандес.
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Игрок, которого хочет купить «Зенит», стоит больше, чем Азмун и Дзюба
Спорт день за днемвчера в 08:18
Белоус — о том, что Transfermarkt оценил Фернандеса в 30 млн евро: «Марио стоит этих денег»
Sport24.ruвчера в 15:43
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Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
В России наступила Троицкая родительская суббота. В православной традиции это день общеправославного поминовения усопших.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы
Актера Александра Гайдуляна задержали полицейские во время профилактического рейда на Хохловской площади.
Обновлено в 03:45
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено 13 июня в 23:59
Политика
Нюта Федермессер сняла кандидатуру с выборов в Мосгордуму
Глава фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер решила не участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области
Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье
Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.
Обновлено в 06:22
Единоборства
Федор Емельяненко подписал с Bellator новый контракт
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко подписал с организацией Bellator новый контракт на несколько боев, сообщает 15 июня MMAJunkie.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с молодым продюсером Black Star
Певица Ани Лорак подтвердила ходившие слухи о своем романе с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, который гораздо младше ее.
Обновлено в 05:52
Общество
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян
Роскомнадзор закрыл доступ к интернет-ресурсу, где для платного скачивания была размещена база с личной информацией 900 тысяч россиян - клиентов банков.
Обновлено вчера в 12:35
Футбол
Бразилия разгромила Боливию в матче открытия Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала победу над Боливией в матче открытия Кубка Америки-2019.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил
"В мире разгораются настоящие торговые войны, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами", - пояснил Путин.
Обновлено в 02:59
Политика
Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Правительство Гонконга в субботу в полдень объявит о приостановке рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые вызвали массовые акции протеста, сообщает газета South China Morning Post.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Глава ПЦУ обвинил Филарета в желании подмять церковь под себя
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным
Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Политика
Путин призвал продолжать СВПД по Ирану
Президент Владимир Путин призвал выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, отметив, что он является единственным путем решения проблемы иранской ядерной программы.
Обновлено в 04:38
Экономика
Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина
Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
Один человек спасен после падения автомобиля в Москву-реку на Новодевичьей набережной, сообщает 14 июня РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт
До 130 км в час хотят увеличить скоростной лимит на дорогах
ГОСТ, позволяющий устанавливать скоростной лимит в 130 км/ч, впервые будет утвержден в России.
Обновлено вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Евгения Лоза официально показала жениха
Актриса Евгения Лоза, которая совсем недавно говорила о том, что не торопится выходить замуж, поделилась с поклонниками фотографией, на которой она находится со своим возлюбленным.
Обновлено в 05:03
Культура
Сотникова представила свою версию программы под нашумевшую «Bad guy». Видео
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в своем Инстаграме выложила видео со своей импровизацией на льду под одноименную песню американской исполнительницы Билли Айлиш.
Обновлено в 06:32
Авто
Опубликованы изображения Dodge RAM с ретро-деталями от SRT-10
Фанаты марки, несомненно, помнят полноразмерный пикап Dodge RAM 1 500 SRT-10 с 8,3-литровым бензиновым мотором от спорткара Viper SRT-10, который выпускался с 2004 по 2006 годы.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Экипажи самолетов морской авиации БФ выполнили бомбовые удары на полигоне в Калининградской области
Обновлено вчера в 11:20
Общество
Белый дом обнародовал доходы Иванки Трамп в 2018 году
Отчет еще не получил одобрения адвоката Белого дома. Помимо этого, документ должно рассмотреть Управление правительственной этики.
Обновлено вчера в 21:54