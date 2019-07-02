Футбол
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»Бомбардир.ру 03:00
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt. 18-летний полузащитник выступал последние полгода на правах аренды в «Локомотиве».
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Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
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В Петербурге автоледи прокатила на капоте молодого человека
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Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Существующая система видеофиксации нарушений на дороге является несовершенной, но органы власти не принимают мер по ее улучшению, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
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В Египте у стен древнейшей пирамиды обнаружили десятки странных мумий
Археологи из Польши обнаружили десятки таинственных мумий при раскопках захоронения, расположенного у подножия древнейшей пирамиды Египта.
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Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
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Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»
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Футбол
Футболист Пауревич перешел из «Уфы» в немецкий «Зандхаузен»
Хорватский полузащитник Иван Пауревич перешел из футбольного клуба "Уфа" в немецкий "Зандхаузен", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
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Появились официальные данные о электрохэтчбеке Honda E
Динамические характеристики электрической установки не были раскрыты ребятами из Honda, но издание Autocar, журналистам которого удалось управлять прототипом Honda E, говорят, что машинка будет разгоняться до 100 км/ч примерно за восемь секунд.
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Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
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Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
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