Футбол
Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и МикелтадзеSports.ru вчера в 23:45
По данным Transfermarkt, казанский клуб подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией, выступавшим во второй половине прошлого сезона на правах аренды в «Локомотиве». Кроме того, игроком «Рубина» стал 21-летний форвард Бека Микелтадзе (экс-«Анортосис», Кипр).
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