Футбол

Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и МикелтадзеSports.ru вчера в 23:45

По данным Transfermarkt, казанский клуб подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией, выступавшим во второй половине прошлого сезона на правах аренды в «Локомотиве». Кроме того, игроком «Рубина» стал 21-летний форвард Бека Микелтадзе (экс-«Анортосис», Кипр).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кварацхелия будет играть в «Рубине»

Советский спорт02:20

СМИ: Кварацхелия станет игроком «Рубина»

Матч ТВ01:43

Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»

Евро-футбол.ру03:16

Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

Спорт-Экспресс02:24

Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

Спорт БИЗНЕС Online01:17

Источник: Кварацхелия подписал контракт с «Рубином»

Чемпионат01:13

Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

Sports.ruвчера в 23:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:23, Вашингтон
Транспорт

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию

Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Энергетика

Азербайджан сообщил о готовности газопровода в Европу

Обновлено вчера в 05:49
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Общество

В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов

Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.
Обновлено 30 июня в 21:35
Происшествия

В Приморье собаки загрызли сторожа

Обновлено вчера в 23:24
Общество

Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав

Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес

Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне

Вместе с женой Анжеликой артист воспитывает двух дочерей Алису и Амели.
Обновлено вчера в 05:50
Финансы

Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing

Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Футбол

Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов»

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей

Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Общество

Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Общество

На Ямале пресекли покупку для МФЦ «перламутровых» внедорожников

На Ямале отменена госзакупка дорогостоящих «перламутровых» внедорожников.
Обновлено в 02:31
Технологии

Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности

Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях.
Обновлено в 01:07
Экономика

Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах

Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек

В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Гаджеты

Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.
Обновлено вчера в 23:55
Авто

Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке

Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром

Обновлено вчера в 17:28
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рубин
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное