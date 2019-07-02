По данным Transfermarkt, казанский клуб подписал контракт с 18-летним полузащитником Хвичей Кварацхелией, выступавшим во второй половине прошлого сезона на правах аренды в «Локомотиве». Кроме того, игроком «Рубина» стал 21-летний форвард Бека Микелтадзе (экс-«Анортосис», Кипр).

Транспорт «Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Транспорт В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь» Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".

Общество В России начали действовать новые правила продажи молочных продуктов Документ, принятый в январе этого года, изменил правила продажи некоторых видов продукции в России.

Общество Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

Шоу-бизнес Александр Ревва с женой и дочками отдыхает в Барселоне Вместе с женой Анжеликой артист воспитывает двух дочерей Алису и Амели.

Финансы Уолл-стрит снова теряет прибыль из-за Boeing Проблемы для Dow доставляет компания Boeing, акции которой снизились на 2,4% из-за очередных проблем лайнера Boeing 737 MAX и потянули за собой котировки связанных компаний.

Происшествия Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Футбол Леонид Федун: «У Цорна есть карт-бланш до выборов» Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что подготовкой к передаче клуба болельщикам будет заниматься нынешний менеджмент.

Экономика В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Технологии Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях.

Экономика Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.

Политика Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.

Происшествия МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.

Гаджеты Глава Apple назвал абсурдом статью WSJ о причинах ухода Джонатана Айва Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук раскритиковал статью газеты The Wall Street Journal, в которой утверждается, что главный дизайнер Джонатан Айв был недоволен главой компании.

Авто Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).

Авто Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.