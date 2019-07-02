Футбол

Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»Бомбардир.ру 03:00

Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt. 18-летний полузащитник выступал последние полгода на правах аренды в «Локомотиве».
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Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»

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Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»

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Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

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Transfermarkt: «Рубин» подписал Кварацхелию и Микелтадзе

Sports.ruвчера в 23:45
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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