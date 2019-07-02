Футбол
Transfermarkt: Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине»Бомбардир.ру 03:00
Хвича Кварацхелия перешел в «Рубин». Об этом сообщает российская версия портала Transfermarkt. 18-летний полузащитник выступал последние полгода на правах аренды в «Локомотиве».
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