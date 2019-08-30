Футбол
ЧемпионатСтали известны условия перехода Осорио в «Зенит»
«Зенит» и «Порту» достигли полной договорённости о переходе в стан сине-бело-голубых защитника «драконов» Йордана Осорио, сообщает O Jogo. Согласно информации источника, 25-летний игрок уже вылетел в Санкт-Петербург.
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Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Политика
На сайте Трампа вместо ошибки 404 изображена Хиллари Клинтон
ФедералПресс 01:56
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter
Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в соцсети Twitter ее гендиректора Джека Дорси.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Путин 2 раза купил мороженое у одной и той же продавщицы
ИА «Ореанда-Новости» Во время визита в авиасалон МАКС глава государства купил молочное лакомство у той же продавщицы, что и 2 года назад.
Ореанда-Новости 28 августа в 01:45
Авто
Nissan показал роскошный микроавтобус NV350 Caravan
Сегодня состоялась презентация роскошной модификации микроавтобуса Nissan NV350 Caravan.
Новые автомобили вчера в 11:33
Футбол
Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы.
Московский Комсомолец вчера в 08:38
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Происшествия
В Пакистане 24 человека погибли при падении автобуса в реку
В округе Кохистан на севере Пакистана автобус с пассажирами упал в реку. В результате погибли не менее 24 человек.
Российская газета вчера в 22:35
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета вчера в 02:51
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Экономика
Минэкономразвития разработало законопроект для трансформации СЭЗ
Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит трансформировать действующие территории с особыми условиями для предпринимательской деятельности, сообщили ТАСС в министерстве.
ТАСС вчера в 13:27
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Гаджеты
Стало известно, как будет выглядеть новый флагман Sony Xperia 2
Благодаря информационной утечке стало известно, как будет выглядеть новый смартфон Sony Xperia 2. Устройство планируют презентовать на осенней выставке IFA 2019 в Берлине.
Goroday.ru 02:00
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Происшествия
После взрыва газа в доме в Бийске в больницах остаются два человека
Шесть человек пострадали после взрыва газа в жилом доме в Бийске.
ТАСС 03:55
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52