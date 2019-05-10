Футбол

Трансфер де Лихта в «Барселону» задерживается из-за РайолыЕвро-футбол.ру 16:19

Переход защитника Маттайса де Лихта из "Аякса" в "Барселону" задерживается из-за агента игрока Мино Райолы. Как сообщает Marca, "Барселона" и "Аякс" уже достигли договорённости о сумме трансфера - около 70 миллионов евро.
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