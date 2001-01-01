Футбол
Трансфер де Лигта в «Ювентус» может быть завершен уже на этой неделеProstoProSport 10 июля в 13:14
В минувшем сезоне де Лигт провел на клубном уровне 55 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.
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Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро
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«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро
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