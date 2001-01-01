Футбол

Трансфер де Лигта в «Ювентус» может быть завершен уже на этой неделеProstoProSport 10 июля в 13:14

В минувшем сезоне де Лигт провел на клубном уровне 55 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:19

Источник: «Ювентус» готов выложить за де Лигта 75 миллионов евро

ProstoProSportвчера в 17:54

Де Лихт переходит в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 11:18

AD: де Лигт уже подписал контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.рувчера в 15:51

«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро

Спорт день за днемвчера в 13:00

Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Футболист близок к переходу в «Ювентус»

Soccer.ruвчера в 12:17

Источник: «Ювентус» заплатит за де Лигта € 75 млн

Чемпионатвчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено в 02:14
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Общество

Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Сочи» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31
Шоу-бизнес

Жена Александра Малинина поделилась секретом молодости в 60 лет

Обновлено в 07:13
Космос

Рогозин отчитался о непростом пуске «Протона»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о "непростом" пуске ракеты "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ".
Обновлено в 11:57
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Обновлено в 13:59
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Теннис

Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в паре. Матч шел почти 5 часов

Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Солдаты ВСУ избили своего командира из-за задержки денежной выплаты

Обновлено в 12:11
Политика

Ярош с одобрением оценил обстрел здания телеканала «112 Украина»

Экс-лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»1, депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош с одобрением отозвался об обстреле здания телеканала «112 Украина» из гранатомета.
Обновлено в 08:19
Футбол

Президент «Арсенала» поблагодарил Гинера за снижение стоимости Ткачева

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что ЦСКА позволил тульскому клубу выкупить полузащитника Сергея Ткачева по более низкой цене.
Обновлено в 15:41
Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин: «Могу уйти из дома»

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено в 04:31
Происшествия

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось

Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Гаджеты

Падающие стеклянные частицы превратили во всесторонний экран

Японские инженеры создали экран, состоящий из потока падающих стеклянных частиц, отражающих проецируемое на них изображение.
Обновлено в 10:08
Музыка

Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления

Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата

Обновлено в 13:20
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Шоу-бизнес

Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии

Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное