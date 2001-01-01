В минувшем сезоне де Лигт провел на клубном уровне 55 матчей, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.

Трансфер де Лигта в «Ювентус» может быть завершен уже на этой неделе

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