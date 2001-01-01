Футбол

«Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де ЛигтаMetaratings вчера в 14:09

Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта. Как сообщает De Telegraaf, итальянский клуб предложил за 19-летнего голландца €70 млн, а также ещё порядка €8 млн будут прописаны в качестве различных бонусов.
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Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро

Спорт-Экспрессвчера в 18:19

Источник: «Ювентус» готов выложить за де Лигта 75 миллионов евро

ProstoProSportвчера в 17:54

Де Лигт не явился на сбор «Аякса». Футболист близок к переходу в «Ювентус»

Soccer.ruвчера в 12:17

AD: де Лигт уже подписал контракт с «Ювентусом»

Бомбардир.рувчера в 15:51

«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро

Спорт день за днемвчера в 13:00

Источник: «Ювентус» заплатит за де Лигта € 75 млн

Чемпионатвчера в 17:27

Де Лихт переходит в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 11:18
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