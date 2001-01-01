Футбол
«Ювентус» согласовал с «Аяксом» трансфер де ЛигтаMetaratings вчера в 14:09
Руководство «Ювентуса» достигло договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника команды Маттейса де Лигта. Как сообщает De Telegraaf, итальянский клуб предложил за 19-летнего голландца €70 млн, а также ещё порядка €8 млн будут прописаны в качестве различных бонусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Источник: «Ювентус» договорился с «Аяксом» по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро
Спорт-Экспрессвчера в 18:19
«Ювентус» договорился о трансфере Де Лигта, игрок обойдется в 70 млн евро
Спорт день за днемвчера в 13:00
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:29, Вашингтон
Армия и оружие
Крыловский центр предложил аванпроект авианосца
Авианосец "Ламантин", проект которого под шифром 11430Э был представлен Невским проектно-конструкторским бюро, может появиться в составе российского ВМФ, по оценкам самих разработчиков, не ранее 2030-2033 годов.
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Обновлено в 15:10
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Сети появилось видео обстрела здания телеканала «112. Украина»
Двое стрелявших скрылись с места происшествия. При обстреле никто не пострадал.
Обновлено в 06:19
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Космос
Рогозин назвал непростым запуск ракеты с космическим телескопом
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал непростым запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ».
Обновлено в 12:38
Происшествия
Яхта затонула на Волге из-за столкновения с теплоходом «Алексей Толстой»
Теплоход "Алексей Толстой" и яхта "Потудань" столкнулись в акватории реки Волги в Мышкинском районе.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина призналась, что прощала измену
Певица Ольга Серябкина призналась, что однажды простила измену любимого человека.
Обновлено в 12:50
Общество
Москвичей предупредили о ночном тумане
Жителей Москвы и области предупредили, что в ночь на воскресенье, 14 июля, ожидается туман.
Обновлено в 11:07
Футбол
Карпин перед «Оренбургом» рассказал о тактических идеях и тенденциях
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Оренбурга" согласился, что команда испытывает особенные эмоции в связи со стартом сезона.
Обновлено в 14:25
Путешествия
Федор Конюхов планирует три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте
Путешественник Федор Конюхов собирается побить сразу девять мировых рекордов во время своего нового путешествия.
Обновлено в 15:01
Футбол
Игнатьев: гол «Спартака» не был бы засчитан при наличии VAR
Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил РИА Новости, что, по его мнению, гол московского "Спартака" в ворота "Сочи" в первом туре Российской премьер-лиги был забит с нарушением правил, которое могла бы распознать система видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено в 14:41
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Обновлено в 13:20
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:48
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено в 00:16
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что боится летать на самолетах
Яна Рудковская призналась, что всегда считала, что у нее нет ни комплексов, ни фобий, однако после рождения младшего сына Саши, который появился на свет в 2013 году, поняла, что стала бояться летать на самолетах.
Обновлено в 11:35
Политика
Слуцкий анонсировал поставки С-400 в ряд стран Ближнего Востока
Российские зенитные ракетные системы С-400 вслед за Турцией могут быть поставлены и в другие страны ближневосточного региона, заявил в интервью телеканалу RT председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 14:27
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Макрон объявил о создании военно-космического командования
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20