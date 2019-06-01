Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»Газета.Ru вчера в 18:17
Стало известно, во сколько московскому "Динамо" обошелся трансфер полузащитника сборной Польша Себастьяна Шиманьского из "Легии", сообщает "Советский спорт". По информации Sport.pl, продажа Шиманьского принесла польскому клубу рекордную выручку - €5,5 млн.
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«Динамо» купило Шиманьского у «Легии» за 5,5 млн евро. Это рекорд польского клуба
Sports.ruвчера в 16:29
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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По информации источника, 28-летний Азар, который выступает в «Челси» и сборной Бельгии под 10-м номером, не сможет получить аналогичный номер в «Реале», так как он принадлежит хорвату Луке Модричу.
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Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не понимает, как руководство мадридского «Реала» решило продать форварда Криштиану Роналду.
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В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
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МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов
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