Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»Газета.Ru вчера в 18:17
Стало известно, во сколько московскому "Динамо" обошелся трансфер полузащитника сборной Польша Себастьяна Шиманьского из "Легии", сообщает "Советский спорт". По информации Sport.pl, продажа Шиманьского принесла польскому клубу рекордную выручку - €5,5 млн.
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«Динамо» купило Шиманьского у «Легии» за 5,5 млн евро. Это рекорд польского клуба
Sports.ruвчера в 16:29
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
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