Футбол
Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»Газета.Ru вчера в 18:17
Стало известно, во сколько московскому "Динамо" обошелся трансфер полузащитника сборной Польша Себастьяна Шиманьского из "Легии", сообщает "Советский спорт". По информации Sport.pl, продажа Шиманьского принесла польскому клубу рекордную выручку - €5,5 млн.
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«Динамо» купило Шиманьского у «Легии» за 5,5 млн евро. Это рекорд польского клуба
Sports.ruвчера в 16:29
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
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"Непередача временной администрации правоустанавливающих документов на активы может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами Общества фактов вывода активов, а также существенно затрудняет проведение оценки активов Общества", - сообщил ЦБ РФ.
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