Футбол

Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал крупнейшим в истории «Легии»Газета.Ru 18:17

Стало известно, во сколько московскому "Динамо" обошелся трансфер полузащитника сборной Польша Себастьяна Шиманьского из "Легии", сообщает "Советский спорт". По информации Sport.pl, продажа Шиманьского принесла польскому клубу рекордную выручку - €5,5 млн.
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Шимански установил трансферный рекорд «Легии»

Советский спорт17:37

«Динамо» купило полузащитника сборной Польши Шиманьского

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Источник: Трансфер Шиманьского в «Динамо» стал рекордным для «Легии»

Sport.ru16:14

Орещук: «Шимански — один из самых одаренных игроков не только Польши, но и Европы»

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СМИ: Продажа Шиманьски в «Динамо» может стать рекордной в истории Польши

Спорт-Экспресс15:23

«Динамо» купило Шиманьского у «Легии» за 5,5 млн евро. Это рекорд польского клуба

Sports.ru16:29

Полузащитник «Легии» перешел в московское «Динамо»

Матч ТВ15:34
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

При стрельбе в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

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Обновлено в 19:12
Армия и оружие

Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек

Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.
Обновлено в 19:27
Технологии

В аэропорту Японии внедрят систему распознавания лиц для регистрации

Обновлено в 13:18
Политика

Спецпредставителя КНДР по США казнили из-за неудачного саммита в Ханое

Обновлено вчера в 22:53
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В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

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Обновлено в 18:47
Политика

На Украине сменят правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту

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Обновлено в 12:43
Армия и оружие

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

Обновлено в 15:40
Политика

Захарова высмеяла пропажу секретных серверов СНБО на Украине

Недавнее таинственное исчезновение серверов с информацией под грифом «секретно» из ситуационной комнаты Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 15:03
Кино

Роберт Паттинсон получил роль Бэтмена

Киностудия Warner Bros. утвердила кандидатуру британского актёра Роберта Паттинсона на роль Брюса Уэйна в картине режиссёра и продюсера Мэтта Ривза «Бэтмен», сообщает издание Deadline.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Apple может полностью отказаться от iTunes

Компания Apple готовится отправить iTunes на покой.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Протестующие в Гондурасе подожгли вход в посольство США

Сообщается, что протестующие принесли ко входу в американское посольство автомобильные покрышки, облили их бензином и подожгли.
Обновлено в 19:48
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал критику в свой адрес со стороны актрисы Меган Маркл, жены британского принца Гарри.
Обновлено в 18:48
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Общество

До 400 тыс. рублей: стало известно о новых штрафах для дачников

Представители Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие новые штрафы придется платить дачникам в этом сезоне.
Обновлено в 15:30
Футбол

Сборная Франции снова победила, у Панамы есть шанс на плей-офф

В плей-офф вышли Франция и Мали, а Панама может стать одной из лучшей третьих команд.
Обновлено в 14:06
Футбол

Полиция задействует систему обнаружения дронов на финале ЛЧ в Мадриде

Обновлено в 09:51
Путешествия

Зачем россиянам ехать в Германию

В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 17:08
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

В России могут запретить тонировку автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве любовницы

Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков отрицает свою вину в убийстве замглавы районной Общественной палаты Евгении Исаенковой, но на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого.
Обновлено в 16:56
Политика

Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата

Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В московском метро назвали последние сбои в подземке нетипичными

Сбои в столичном метрополитене, которые произошли на прошлой неделе на Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской ветках, нетипичны для московской подземки.
Обновлено в 16:30
Футбол

«Манчестер Сити» не собирается расставаться с Гюндоганом

«Манчестер Сити» не планирует расставаться с Илкаем Гюндоганом предстоящим летом.
Обновлено в 13:43
Политика

Трамп вводит пошлины на все товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики из-за кризиса на границе.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Депутат Рады предрек ГТС Украины судьбу металлолома

Украинская газотранспортная система (ГТС) со следующего года превратиться в «металлолом» из-за отсутствия газового контракта с Россией, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Путин утвердил новые имена аэропортов

Президент подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам.
Обновлено в 05:50
Политика

Песков сравнил поведение США с Диким Западом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ведут себя на энергетическом рынке как во времена Дикого Запада.
Обновлено в 15:33
Общество

Названы самые распространённые заболевания домашних животных в Москве

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Обновлено в 13:51
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Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
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