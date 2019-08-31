Футбол
Спорт день за днемНеймар сообщил футболистам «Барселоны», что его трансфер сорвался
Испанский журналист Жерард Ромеро сообщает, что переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» в это трансферное окно, скорее всего, не состоится. 27-летний форвард сообщил свои бывшим партнерам по каталонской команде, что сделка не будет оформлена.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
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Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины
Газета.Ru вчера в 07:41
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 30 августа в 10:54
Армия и оружие
National Interest сообщил о неготовности флота США к глобальной войне
Подводя итог, специалисты пришли к выводу, что к переброске войск в случае начала боевых действий необходимо подключить еще как минимум 60 кораблей, а это очень сложное задание.
Политическая Экспертиза вчера в 13:30
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Ученые объяснили, почему спорить с женщинами бесполезно
Прекрасная половина лучше запоминает детали и факты, что делает почти любой спор между мужчиной и женщиной совершенно бесполезным.
ТК Звезда 00:31
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Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Общество
Робот «Федор» воспользовался дрелью и полотенцем на МКС
Под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова робот "Федор" на МКС воспользовался дрелью и полотенцем на МКС.
Газета.Ru вчера в 17:25
Армия и оружие
Из-за США ядерное разоружение может стать практически невозможным
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что реализация военных планов США в космосе может сделать ядерное разоружение практически невозможным.
Вести.Ru вчера в 07:06
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Технологии
Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Игромания.ру вчера в 13:56
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском вчера в 17:36
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Авто
В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек»
Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
Тарантас Ньюс вчера в 14:00
Политика
Дуда и Зеленский высказались за продолжение антироссийских санкций
Пятый канал вчера в 09:49
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Технологии
В ИРНИТУ совершенствуют пропускную систему и устанавливают современные турникеты
В отличие от старых, работавших на ременной передаче металлических проходов, новые турникеты основаны на электромеханической реверсной системе.
Байкал24 вчера в 22:35
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" построен на три четверти Президент Украины Владимир Зеленский заявил "об угрозе Европе" из-за "Северного потока-2", сообщает 24tv.ua.
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Общество
Американские аэропорты закроются из-за урагана «Дориан»
Два аэропорта штата Флорида прекратят обслуживание рейсов в связи с ураганом «Дориан».
News.ru вчера в 13:51
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Теннис
Даниил Медведев оштрафован за неспортивное поведение на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев был оштрафован после матча третьего круга с испанцем Фелисано Лопесом, проходившем на теннисном турнире US Open в Нью-Йорке, сообщает 1 сентября издание Marca.
REGNUM 00:15
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге рассказала о планах после ухода со своего поста.
RT на русском вчера в 16:12
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19