Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемНеймар сообщил футболистам «Барселоны», что его трансфер сорвался

Испанский журналист Жерард Ромеро сообщает, что переход нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» в это трансферное окно, скорее всего, не состоится. 27-летний форвард сообщил свои бывшим партнерам по каталонской команде, что сделка не будет оформлена.
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Газета.Ruвчера в 19:50
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