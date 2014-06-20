Футбол
Газета.RuИгрок «ПСЖ» Ареоля может продолжить карьеру в «Реале»
Игрок "ПСЖ" Альфонс Ареоля может продолжить карьеру в "Реале", сообщает AS. По информации издания, французский клуб может обменять 26-летнего спортсмена на его коллегу по амплуа, костариканского футболиста Кейлора Наваса.
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Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Политика
Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Экономика
Росстат заявил о росте бедности в России
В сравнении с I кварталом показатель уменьшился на 1,6% Отмечается, что численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума (что является уровнем бедности) во II квартале 2019 года достигла 18,6 миллионов человек, или 12,7% от всего населения, говорится в материалах статистического ведомства.
MoneyTimes.Ru вчера в 03:45
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Футбол
Защитник «Валенсии» выбыл на 4 месяца из-за травмы колена
Защитник "Валенсии" Кристиано Пиччини прошел медобследование в связи с травмой колена, полученной во время матча с "Сельтой" (0:1). У футболиста выявлен перелом надколенника.
Soccer.ru вчера в 08:42
Армия и оружие
Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео
Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
ЧП в турецком отеле Российское генконсульство в Анталье на минувшей неделе сообщило, что 12-летнюю девочку из России госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, который произошел 18 августа в бассейне отеля "Санхилл" в Бодруме.
РИА Новости вчера в 10:12
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform вчера в 04:01
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 27 августа в 10:23
Экономика
Валюты emerging markets скатились на дно
Любовь окончена, инвесторы бегут из развивающихся рынков, валюты emerging markets стремительно дешевеют, а сводный индекс, составленный банком JP Morgan, и вовсе опустился до рекордного минимума.
Вести.Финанс вчера в 23:35
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Здоровье
Врачи рассказали об опасности чрезмерного употребления орехов
Эксперты рассказали, какой вред получает организм от чрезмерного употребления орехов.
iReactor вчера в 20:54
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
СКР предъявил обвинение бывшему директору Антипинского НПЗ
Бывшему гендиректору Антипинского НПЗ официально предъявлено обвинение. Об этом сообщает тюменское управление СКР.
REGNUM 01:34
Происшествия
Как на поле подсолнечника в Курской области экстренно садился самолёт
В результате аварийной посадки, причины которой устанавливаются, никто не пострадал.
KurskTV.ru вчера в 17:02
Общество
В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС
Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Российская газета вчера в 23:22
Кино
Опубликован финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
iReactor вчера в 14:44
Авто
JAC привез в Россию новый пикап T6 казахстанской сборки
С начала осени, 1 сентября, в России стартуют продажи нового китайского пикапа JAC T6.
Daily-Motor.Ru 01:29
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском вчера в 04:06
Экономика
Власти Японии подозревают Facebook в уклонении от уплаты налогов
Налоговое управление Токио подозревает японский филиал американской компании Facebook в частичном сокрытии доходов с целью неуплаты налогов.
ТАСС 01:19
Общество
Для учителей разработали правила поведения в соцсетях
Нормы поведения школьных педагогов в социальных сетях и интернете разработали специалисты Министерства просвещения России совместно с профсоюзом работников образования.
РИА Оренбуржье вчера в 03:06
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости вчера в 18:38
Музыка
Певец Эд Ширан объявил об уходе со сцены
РЕН ТВ вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Политика
Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета
Робот Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), который находится на пристыковавшемся к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-14», сообщил о начале испытаний экзоскелета в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:33
Теннис
Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции
Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
Матч ТВ вчера в 15:25
Армия и оружие
Армия Ливана открыла огонь по израильским беспилотникам
Аргументы и Факты вчера в 15:56
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31