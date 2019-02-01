Трансфер Мевли в «Эмполи» сорвался в последний моментSoccer.ru вчера в 16:04

Весь четверг Мевля провел в расположении "Эмполи" в ожидании трансфера, однако клубы не успели вовремя оформить все документы. Теперь игрок вернется в "Зенит", поскольку трансферное окно в Италии уже закрыто.

Спорт день за днем

Трансфер Мевли в «Эмполи» сорвался в последний момент

Спорт день за днем

Политика США официально приостановят выполнение ДРСМД со 2 февраля США приостановят выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля, заявил американский президент Дональд Трамп.

Происшествия Генпрокуратура вновь проведет расследование гибели группы Дятлова Прокуроры Свердловской области в марте отправятся на Северный Урал, чтобы провести ряд экспертиз и попытаться выяснить причину гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году.

Армия и оружие Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.

Происшествия Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.

Авто Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Происшествия Дело о теракте в метро Петербурга направлено в суд «Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 11 членов террористического сообщества «Катиба Таухид валь Джихад»* в организации названного сообщества и участии в нём, совершении теракта в Петербургском метро, а также незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении ведомства.

Авто Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы» Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Авто Завод Haval готовится к серийному производству Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.

Происшествия В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект» В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».

Происшествия Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).

Общество Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей Трансграничная компания Google перевела на счет Роскомнадзора полмиллиона рублей - штраф за то, что IT-компания не выполнила требование законодательства для поисковых систем о подключении к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи.

Гаджеты Samsung показала свой складной смартфон на официальном видео Официальный канал Samsung Vietnam опубликовал на YouTube рекламное видео к грядущему событию Unpacked, на котором мелькнуло изображение складного смартфона Samsung с гибким дисплеем.

Происшествия В Кизляре сгорел торговый центр Как передаёт ТАСС, в 3-х этажном здании торгового центра произошло возгорание. В торговом центре продавались предметы одежды.

Авто Toyota начала производство новых Corolla для России Первые товарные версии седана Toyota Corolla нового поколения появятся у российских дилеров марки уже весной 2019 года.

Происшествия Лжеврача-шизофреника в Челябинске раскусил лечивший его психиатр Врача-шизофреника Кондрашина удалось вывести на чистую воду после того, как его опознал на медицинском форуме лечивший его в прошлом врач-психиатр, сообщает «Интерфакс».

Авто Mercedes-Benz V-Class получил новый дизельный мотор В салоне обновленного Mercedes-Benz V-Class появились планшеты, отделка кожей Lugano и Nappa, элементы из дерева, карбона и алюминия.

Наука Назван самый богатый человек в истории Как ранее сообщали «Кубанские новости», ранее во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая принадлежала богатым и знатным горожанам.

Общество В Таиланде рассказали о поведении Насти Рыбки в тюрьме Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), которая провела вместе с другими обвиняемыми по делу о нелегальном "секс-тренинге" почти 10 месяцев в тюрьме Паттайи под следствием и судом, не желала подчиняться тюремным правилам и неоднократно получала замечания, заявил в пятницу директор коррекционного департамента министерства юстиции Таиланда Нарат Саветсанан.

Политика Грызлов назвал пытки причиной гибели россиянина в украинской тюрьме Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что причиной смерти, по данным экспертизы, стали пытки.

Финансы Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.