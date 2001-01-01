Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового. По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.

с чего всё началось

Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро. После оформления трансфера 21-летний футболист еще на год останется в "Уфе" в аренде, а летом 2020-го перейдет в "Зенит".

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