Футбол
Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евроСпорт-Экспресс 07:48
Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро. После оформления трансфера 21-летний футболист еще на год останется в "Уфе" в аренде, а летом 2020-го перейдет в "Зенит".
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Уфа» договорились о трансфере защитника Данила Кругового. По условиям договора, 21-летний футболист останется в «Уфе» до конца текущего сезона на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» предложил «Уфе» € 1 млн за Кругового.Чемпионат04:36
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