Трансфер украинского полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн на своей странице в «Твиттере». По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению в вопросе порядка оплаты трансфера.

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

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