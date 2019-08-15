Футбол
Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срываЧемпионат 03:28
Трансфер украинского полузащитника «Шальке-04» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Дирк Шларманн на своей странице в «Твиттере». По информации источника, клубы не могут прийти к соглашению в вопросе порядка оплаты трансфера.
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Политика
Джемилев признался, что у Украины нет возможности «вернуть Крым»
Лидер запрещенной в России организации "меджлис крымско-татарского народа"*, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью украинским СМИ заявил, что сейчас у Киеве нет возможности самостоятельно "вернуть Крым".
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После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Пятый канал опубликовал видео с моментом столкновения туристического автобуса со столбом на востоке Москвы.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Гаджеты
Samsung и LG сокращают производство LCD-дисплеев
Как пишет издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на представителей LG и Samsung, компании из-за больших складских запасов намерены временно остановить линии, где производят различные LCD-панели.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Дипломат заявил о потере Украиной признаков государственности
Киев теряет население и территорию, которые являются главными признаками государственности, подчеркнул Кулеба.
Обновлено в 04:15
Политика
В США предложили новое оружие против «Северного потока – 2»
Предложенные американскими властями санкции против «Северного потока – 2» не будут эффективны, поэтому Вашингтону стоит рассмотреть другой вариант создания конкуренции «Газпрому» в Европе, пишет политолог Анна Микульска в статье для Forbes.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года
Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Здоровье
В Казахстане женщина родила «двойню», но с разницей в два месяца
В Казахстане произошел неординарный с точки зрения медицины случай. Женщина из города Уральска родила двоих малышей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 18:48
Транспорт
Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:29
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Экономика
В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
Обновлено в 05:21
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Овечкин впервые показал лицо сына и поздравил его с днём рождения
Российский хоккеист Александр Овечкин выложил в соцсети фотографию своего сына Сергея, ему исполнился один год.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью и покончил с собой
Подросток в Ульяновской области зарезал семью и покончил с собой, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из ближайших соратников бежавшего в июне за границу олигарха, экс-лидера бывшей правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка, найден мертвым на окраине Кишинева.
Обновлено в 04:56
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Политика
Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.
Обновлено в 05:35
Авто
13 автомобилей, которые легко купить, но тяжело продать
Например, Audi A3 Sportback в прошлом году приобрели только 35 экземпляров, и это намного больше, нежели среди Audi R8, потому что именно эту модель купили всего лишь 7 человек.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Авто
Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет
Специалисты издания tarantas.news представили самые интересные концепты, которые так и не увидели свет.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Украинские пограничники остановили машину стрельбой
Ранее News.ru писал, что российские пограничники задержали в Азовском море украинских браконьеров.
Обновлено в 05:21
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Местные жители публикуют в социальных сетях ролики, на которых видно, что по дорогам почти невозможно проехать из-за потоков воды.
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено вчера в 11:05