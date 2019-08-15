Переход украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться. Журналист Sky Sport Дирк Шларманн на своей странице в Twitter пишет, что стороны пока не могут согласовать порядок оплаты трансфера.

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Общество Жители Сочи опубликовали видео затопленного города Жители Сочи выкладывают в социальных сетях последствия сильнейшего ливня.

Космос ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.

Происшествия У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов На туристический автобус, попавший в аварию на шоссе Энтузиастов, выписано 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщила пресс-служба столичного транспорта в Twitter.

Армия и оружие Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы» Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.

Футбол Пробить в створ пять раз за атаку, но не забить. Видеопособие из Польши Хозяева имели отличную возможность отличиться в первом тайме, но так и не смогли отправить мяч в сетку, хотя нанесли за одну атаку пять ударов в створ.

Финансы Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Игры Persona 5 The Royal выйдет весной 2020 года «Королевское» издание Persona 5 не заставит себя долго ждать. Западные игроки смогут познакомиться с обновлённой игрой весной 2020 года.

Общество Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.

Политика Украинский постпред заявил о потере страной признаков государства Больше четверти века независимости не стало для Украины временем свершений и побед - страна не обрела даже самой государственности в полном смысле слова, заявил украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Политика Китай призвал ЕС немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга ЕС, проигнорировав замечание Китая, неоднократно вмешивался в дела Гонконга и внутренние дела КНР.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.

Происшествия В Самаре загорелось мазутное озеро В Самаре горит мазутное озеро на площади 800 кв. м, в настоящее время угрозы распространения огня на населённые пункты нет, сообщили в МЧС.

Путешествия Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде.

Теннис Медведев о победе над Джоковичем: Один рывок все изменил Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса-1000» в Цинциннати.

Политика Трамп случайно оскорбил своего сторонника на митинге Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников.

Футбол Гол Маркова принес «Рубину» победу над «Арсеналом» Гол Маркова остался единственным. "Рубин" выиграл 1:0 и, набрав 10 очков, переместился на 6 место.

Происшествия На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.

Шоу-бизнес На могиле Веры Глаголевой установили памятник Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.

Шоу-бизнес Стало известно о фотографиях обнаженной Мэрилин Монро в морге Стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге.