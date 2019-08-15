Футбол
Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срываМатч ТВ 04:12
Переход украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться. Журналист Sky Sport Дирк Шларманн на своей странице в Twitter пишет, что стороны пока не могут согласовать порядок оплаты трансфера.
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