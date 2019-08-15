Футбол

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срываМатч ТВ 04:12

Переход украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться. Журналист Sky Sport Дирк Шларманн на своей странице в Twitter пишет, что стороны пока не могут согласовать порядок оплаты трансфера.
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Переход Коноплянки в «Бешикташ» под угрозой срыва

Metaratings08:01

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Sportbox.RU04:12

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Матч ТВ04:12

Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться

Евро-футбол.ру04:10

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Чемпионат03:28

Переход Коноплянки в «Бешикташ» под угрозой срыва

Спорт-Экспресс02:56

«Бешикташ» заплатит за Коноплянку €2,5 млн

Газета.Ru14 августа в 22:47
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
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