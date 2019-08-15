Футбол
Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срываМатч ТВ 04:12
Переход украинского полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки в «Бешикташ» может не состояться. Журналист Sky Sport Дирк Шларманн на своей странице в Twitter пишет, что стороны пока не могут согласовать порядок оплаты трансфера.
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Гаджеты
MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией
При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Футбол
«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили «Ростов» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
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Футбол
Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями
Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
Политика
В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии
Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Футбол
Дзюба назвал позором работу судьи в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Декан ВШЭ высказался о политическом плюрализме
«Не хочу повторять банальности об университете как «храме науки», но на самом деле именно исключительное, совершенно уникальное место нашего университета, нашей «вышки» в современном политическом и идеологическом ландшафте предполагает особую выдержку и, я бы сказал, академический ригоризм», — уверен Мельвиль.
Обновлено в 10:59
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Началась подготовка к эвакуации экстренно севшего в поле Airbus A321
В Подмосковье началась эвакуация самолета A321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузном поле.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Сотрудники паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Сотрудники ирландского паба в американском штате Флорида вылили виски экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в унитаз, сообщает Irish Mirror.
Обновлено в 09:28
Происшествия
На вокзале в Германии мужчина с ножом напал на людей, есть погибшие
На железнодорожной станции в немецком Изерлоне (земля Северный Рейн-Вестфалия) 43-летний мужчина с ножом набросился на людей.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
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Космос
Манекен Tesla Starman завершил свой первый оборот вокруг Солнца
В ноябре прошлого года Starman достиг орбиты Марса, а теперь, как сообщается, завершил свой первый оборот вокруг Солнца.
Обновлено в 04:43
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Защитник «Спартака» Педан: «Беспалов провел великолепную игру»
Защитник «Спартака» Руслан Педан поделился мнением о победе над «Динамо» (2:0). – «Спартак» этим летом не проигрывает.
Обновлено в 11:40
Кино
Актриса из «Оно-2» призналась, что боится идти на премьеру фильма
5 сентября в России пройдет долгожданная премьера второй части американского фильма ужасов «Оно».
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Гаджеты
Новые Apple Watch Series 5 получат корпус из титана и керамики
Керамика ранее уже была предложена компанией, а титан станет совершенно новым материалом для производства часов Apple.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал в день рождения 19-летнюю дочь
Иван Ургант опубликовал на своей странице в Instagram пост, который посвятил старшей наследнице.
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Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46