Трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист немецкого Sky Sport Дирк Шларманн. По его данным, стороны не могут достичь согласия касательно суммы трансфера.

Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться

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