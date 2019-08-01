Футбол

Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорватьсяЕвро-футбол.ру 04:10

Трансфер полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" находится под угрозой срыва. Об этом сообщает журналист немецкого Sky Sport Дирк Шларманн. По его данным, стороны не могут достичь согласия касательно суммы трансфера.
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Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Sportbox.RU04:12

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Матч ТВ04:12

Переход Коноплянки в «Бешикташ» под угрозой срыва

Спорт-Экспресс02:56

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» на грани срыва

Bookmaker-ratings.ru03:42

Трансфер Коноплянки в «Бешикташ» находится под угрозой срыва

Чемпионат03:28

Переход Коноплянки в «Бешикташ» может сорваться

Евро-футбол.ру04:10

«Бешикташ» заплатит за Коноплянку €2,5 млн

Газета.Ru14 августа в 22:47
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