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Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Армия и оружие На Урале назначили нового командира танковой дивизии ЦВО В Екатеринбурге представили нового командира танковой дивизии ЦВО. Пост занял генерал-майор Виталий Герасимов.

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Политика Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".

Происшествия Северная Корея захватила российское судно Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.

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