Футбол

Трансфер Кабелла в «Краснодар» завершёнЕвро-футбол.ру 06:31

Хавбек "Сент-Этьена" Реми Кабелла перебрался в "Краснодар". Как сообщил в "Твиттере" журналист Ману Лонжон, 29-летний французский полузащитник уже завершил переход в стан "быков".
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Трансфер Кабелла обойдётся «Краснодару» в € 13,5 млн

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Sport24.ruвчера в 13:30
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