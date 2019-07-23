Футбол
Трансфер Кабелла в «Краснодар» завершёнЕвро-футбол.ру 06:31
Хавбек "Сент-Этьена" Реми Кабелла перебрался в "Краснодар". Как сообщил в "Твиттере" журналист Ману Лонжон, 29-летний французский полузащитник уже завершил переход в стан "быков".
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:57, Вашингтон
Политика
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Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
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Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
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На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян
В Краснодарском крае усыпили более полутора сотен экзотических обезьян, над которыми проводились незаконные опыты в одном из местных научно-исследовательских институтов.
Обновлено в 09:30
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Мутко назвал сроки восстановления затопленных поселений в Приангарье
Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Среди профессиональных футбольных клубов России нашелся «Газмяс»
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Снаряды калибра 125 мм - выстрел «Свинец-2» и экспериментальный образец «Манго-М»,заявил генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.
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Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве превысило 90
Число пострадавших от некачественной еды из вендинговых автоматов Healthy Food превысило 90.
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Спецпрокурор Мюллер подтвердил невозможность обвинений против Трампа
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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
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