Футбол
Трансфер Головина назвали самым провальнымNews.ru вчера в 10:28
Портал Goal считает переход полузащитника Александра Головина из футбольного клуба ЦСКА в «Монако» самым провальным за последний год. Кроме того, интернет-издание считает переход за €30 млн неудачным для обеих команд. Головин совсем не справился во Франции, — пишет Goal.
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