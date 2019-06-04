Футбол

Трансфер Головина назвали самым провальнымNews.ru вчера в 10:28

Портал Goal считает переход полузащитника Александра Головина из футбольного клуба ЦСКА в «Монако» самым провальным за последний год. Кроме того, интернет-издание считает переход за €30 млн неудачным для обеих команд. Головин совсем не справился во Франции, — пишет Goal.
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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