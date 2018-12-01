Футбол
Трансфер Де Лигта в «Барселону» может сорватьсяMetaratings 16:10
В «Барселоне» всерьёз опасаются, что переход защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в каталонский клуб нынешним летом может не состояться. В «Барселоны» настроены пессимистично по поводу шансов заполучить талантливого голландца, сообщает ESPN.
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