Футбол

Трансфер Де Лигта в «Барселону» может сорватьсяMetaratings 16:10

В «Барселоне» всерьёз опасаются, что переход защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в каталонский клуб нынешним летом может не состояться. В «Барселоны» настроены пессимистично по поводу шансов заполучить талантливого голландца, сообщает ESPN.
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