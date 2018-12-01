Трансфер Де Лигта в «Барселону» может сорватьсяMetaratings 16:10

В «Барселоне» всерьёз опасаются, что переход защитника «Аякса» Маттейса де Лигта в каталонский клуб нынешним летом может не состояться. В «Барселоны» настроены пессимистично по поводу шансов заполучить талантливого голландца, сообщает ESPN.

Трансфер Де Лигта в «Барселону» может сорваться

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Политика Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.

Наука Обогащенный дырками купрат бария оказался высокотемпературным сверхпроводником Физики смогли синтезировать кислород-дефицитный купрат бария Ba2CuO4-y, который становится сверхпроводящим уже при 73 кельвинах.

Происшествия В Калуге пропал восьмилетний мальчик Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.

Кино В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».

Происшествия Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.

Наука Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.

Политика Представитель Британии перебил Небензю в ходе заседания СБ ООН Заместитель постпреда Великобритании в СБ ООН Джонатан Аллен выкриками с места прервал речь представителя России при Всемирной организации Василия Небензи.

Политика Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.

Общество Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.

Общество Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.

Общество Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.

Гаджеты Смартфоны Google Pixel 3a и 3a XL сами выключаются Смартфоны Google Pixel всегда отличались значительным количеством проблем. Недавно выпущенные Pixel 3a и 3a XL также не стали исключением.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Интернет Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.