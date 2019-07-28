Футбол
Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвалсяЕвро-футбол.ру 09:00
Переход валлийского вингера "Реала" Гарета Бэйла в китайский клуб сорвался, сообщил в "Твиттере" журналист Дэвид Орнштейн. Ранее предполагалось, что 30-летний полузащитник продолжит карьеру в "Цзянсу Сунин", который был готов платить ему 22 миллиона евро в год.
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В Хельсинки зафиксирован абсолютный температурный рекорд
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Спектакли театра «Сфера» показывают онлайн
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Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
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