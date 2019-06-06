Футбол
Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласованProstoProSport 09:43
«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. Как сообщает The Telegraph, сумма перехода 28-летнего игрока сборной Бельгии составит 130 миллионов фунтов, включая бонусы.
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Фабрегас назвал ожидаемый переход Азара в «Реал» плохой новостью для «Барселоны»
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