Футбол

Трансфер Азара из «Челси» в «Реал» согласованProstoProSport 09:43

«Реал» согласовал трансфер полузащитника «Челси» Эдена Азара. Как сообщает The Telegraph, сумма перехода 28-летнего игрока сборной Бельгии составит 130 миллионов фунтов, включая бонусы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Челси» и «Реал» договорились о трансфере Азара за 130 миллионов фунтов

Спорт-Экспресс10:10

«Реал» договорился с «Челси» выкупить Эдена Азара за 146 миллионов

МК-Спорт09:49

Источник: «Челси» принял предложение «Реала» по Азару

Чемпионат10:22

«Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов, включая бонусы

Sport24.ru10:34

«Челси» согласился продать Азара в «Реал» за 130 млн фунтов, включая бонусы

Sports.ru09:32

«Реал» практически согласовал трансфер Азара

Газета.Ru00:18

Фабрегас назвал ожидаемый переход Азара в «Реал» плохой новостью для «Барселоны»

Матч ТВвчера в 21:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Политика

Кучма дал задний ход: Никакой блокады Донбасса нет

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что никакой блокады Донбасса якобы и нет.
Обновлено в 11:41
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика

«Перекапывать любите»: Греф и Собянин обменялись шутками на ПМЭФ

На Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф пошутил о любви столичного мэра Сергея Собянина "перекапывать Москву".
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено в 08:06
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Происшествия

Александр Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 04:59
Футбол

Сборная России прилетела в Саранск

Сборная России прибыла в Саранск, где 8 июня проведёт матч отборочного цикла Евро-2020 с командой Сан-Марино.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Иваново в ДТП с въехавшим в дом автомобилем погибли четыре человека

В Иваново автомобиль въехал в жилой дом, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Ученые назвали достаточное число шагов в день для продления жизни

Как установили учёные, риск смертности снижался вдвое, если участницы исследования совершали по 4400 шагов в день.
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Экономика

Фонд развития Дальнего Востока готов вложить до 2 млрд рублей в агрохолдинг в Приморье

Фонд развития Дальнего Востока реализует в ДФО 14 инвестиционных проектов общим объемом 215 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Суд арестовал четвёртого фигуранта дела об убийстве спецназовца

Ранее News.ru писал, что суд арестовал троих фигурантов уголовного дела — Степаняна, Ходжаяна и Маркосяна.
Обновлено в 10:35
Политика

Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
Музыка

Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом

Обновлено в 09:16
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 миллионов рублей

Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Марина Александрова рассказала о пополнении в семье

Обновлено в 11:29
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Спорт

ВФЛА отреагировали на тренировку с дисквалифицированными тренерами

Руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал фотографии с дисквалифицированными российскими тренерами, сделанными Reuters, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 11:35
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил, что в апреле 2014 года глава Госдепартамента США Джон Керри предложил ему "для порядка" провести повторный референдум в Крыму.
Обновлено в 02:59
Общество

В Московском зоопарке поселились две китайские панды

Молодые панды Жуи и Диндин впервые предстанут перед москвичами и гостями российской столицы в среду в Московском зоопарке.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия

Движение на южном участке МКАД восстановлено

Ранее в ЦОДД заявили, что на 35-м км МКАД загорелся автомобиль. Движение было полностью перекрыто. На месте работают оперативные службы.
Обновлено в 11:45
Общество

Роскомнадзор предупредил о блокировке девяти VPN

Девять сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов, будут заблокированы в течении месяца, заявил в интервью «Интерфаксу» глава Роскомнадзора (РКН) Александр Жаров.
Обновлено в 09:46
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное