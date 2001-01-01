Экономика
«ТрансФин-М» конвертирует облигации серии 29 в акцииFinam.Ru 07:31
Совет директоров ПАО "ТрансФин-М" принял решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций путем конвертации в них облигаций серии 29, говорится в материалах компании.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия
Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии
Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:48
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Завершено дело бывшего президента Роспромбанка
Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова.
Обновлено в 08:37
Религия
Афон попросил украинцев предъявить справку от каноничной УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников показывать справки о принадлежность к канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ.
Обновлено в 08:45
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Кино
Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Кино
Тор из «Мстителей» временно уходит из кино
Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика
Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково
Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва - Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту "Внуково".
Обновлено в 08:56
Единоборства
Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике
Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Общество
Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Общество
«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»
"Победа" назвала ряд причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться в салоне самолета.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Политика
Эрдоган опроверг отказ от С-400
Обновлено в 03:08
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:19
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19