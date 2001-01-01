Экономика

«ТрансФин-М» конвертирует облигации серии 29 в акцииFinam.Ru 07:31

Совет директоров ПАО "ТрансФин-М" принял решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций путем конвертации в них облигаций серии 29, говорится в материалах компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«ТрансФин-М» конвертирует облигации серии 29 в акции

Finam.Ru07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

Бывший замруководителя СКР по Москве Никандров вышел из колонии

Бывший заместитель руководителя управления Следственного комитета (СКР) по Москве Денис Никандров, осужденный за взятку, вышел из колонии в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:48
Спорт

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Теннис

Россиянин Карен Хачанов впервые попал в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 02:34
Происшествия

Завершено дело бывшего президента Роспромбанка

Завершено дело бывшего президента Роспромбанка Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего президента Роспромбанка Сергея Салогубова.
Обновлено в 08:37
Религия

Афон попросил украинцев предъявить справку от каноничной УПЦ

Игумены афонских монастырей просят украинских паломников показывать справки о принадлежность к канонической Украинской православной церкви, сообщается на сайте УПЦ.
Обновлено в 08:45
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Кино

Тарантино экранизирует собственный комикс о Джанго и Зорро

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино работает над фильмом по мотивам комикса «Джанго/Зорро». Об этом 3 июня сообщил портал Сollider.
Обновлено в 09:09
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове с учетом встречи президента России с Ким Чен Ыном во Владивостоке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:05
Авто

Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов

Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно сел во Внуково

Boeing-737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва - Берлин, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту "Внуково".
Обновлено в 08:56
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Общество

Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Общество

«Победа» объяснила запрет на пересадку «последующим опознанием»

"Победа" назвала ряд причин, по которым пассажирам нельзя пересаживаться в салоне самолета.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Политика

Эрдоган опроверг отказ от С-400

Обновлено в 03:08
Происшествия

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Футбол

Экс-тренер «Спартака» Каррера присоединился к киберспортивной лиге

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера присоединился к киберспортивному проекту Virtual Pro League (VPL), сообщает Tuttosport.
Обновлено в 07:19
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено вчера в 10:17
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное