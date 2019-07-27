Политика
Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с МексикойГазета.Ru вчера в 18:46
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
Баскетбол
Сборная США не планирует приглашать Кармело Энтони
Сборная США не планирует задействовать форварда Кармело Энтони. Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.
Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя»
Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 20:11
Технологии
Банкоматы Сбербанка будут персонализированы
Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Общество
Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Жительница США Энн Лоримор установила мировой рекорд, поднявшись на высочайший вулкан Африки Килиманджаро в 89 лет.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.
Обновлено 25 июля в 23:33
Энергетика
Petrobras понизила прогноз по добыче на год по итогам второго квартала
Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras понизила прогноз по добыче углеводородов на 2019 год по итогам второго квартала на 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал фото с Аллой Пугачевой, сделанное 35 лет назад
Снимок 35-летней давности артист опубликовал на своей странице в сети Instagram.В середине 80-х годов Игорь Николаев и Алла Пугачева посетили Владивосток, где оказались в гостях у моряков на военной лодке.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области
Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Госдума приняла закон о «дачной амнистии»
В России «дачная амнистия» будет продлена до марта 2021 года.
Обновлено 25 июля в 09:25
Наука
Ученые предлагают дать новое определение ожирению
Исходя из результатов исследования, Бао считает, что понятие "ожирение" нужно переосмыслить, включив в него не только ИМТ, но и обхват талии и других частей тела.
Обновлено 25 июля в 08:46
Политика
Китай заявил о готовности вместе с РФ обеспечивать порядок в мире
Подчеркивается, что в последнее время в мире происходят большие перемены, в результате чего усиливаются дестабилизирующие факторы Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайское правительство заинтересовано в сотрудничестве с Россией ради обеспечения мира и порядка на международной арене, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США по С-400
Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Участницу Олимпиады задержали в Германии с 50 кг наркотиков
Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана немецкой таможней после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:38